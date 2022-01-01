{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожар в здании университета в Биробиджане на площади 1,5 тыс. кв. м ликвидировали

Пострадавших нет

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в здании Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема в Биробиджане, пострадавших нет, сообщили ТАСС пресс-служба ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

"Пожар в здании университета по улице Ленина в Биробиджане ликвидирован <…> на площади 1,5 тыс. кв. м. В результате возгорания огнем повреждены помещения на втором, третьем и четвертом этажах. На месте происшествия были задействованы 68 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России - 51 человек и 14 единиц техники. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.

Причины возгорания и ущерб устанавливаются.

В пятницу в 12:22 (05:22 мск) спасателям поступило сообщение о пожаре в здании университета. К приезду огнеборцев пламенем были охвачены этажи учебного корпуса, который в последний год не эксплуатировался по назначению, в здании шел ремонт.

Теги
Еврейская автономная область
На Камчатке объявили штормовое предупреждение
Высота волн может достигать 9 м
Читать полностью