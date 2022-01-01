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Три человека пострадали при пожаре в пятиэтажке в центре Уфы

Возгорание произошло в однокомнатной квартире

УФА, 1 января. /ТАСС/. Трех человек госпитализировали в результате пожара в квартире пятиэтажного жилого дома в Уфе. Более 50 человек были эвакуированы, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Башкирии.

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме, расположенном на проспекте Салавата Юлаева, поступило в главк 1 января в 05:18 (03:18 мск). Возгорание произошло в однокомнатной квартире. Эвакуированы свыше 50 человек, из них 11 детей. При этом 19 человек, в том числе пять детей, были спасены с верхних этажей звеньями газодымозащитной службы. Уточняется, что три человека - 64-летний и 87-летний мужчины и 85-летняя женщина - госпитализированы.

В результате пожара огнем повреждено домашнее имущество в комнате площадью 12 кв. метров. В тушении пожара принимали участие 30 человек и девять единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

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