Пять человек погибли при пожаре в Приангарье

ТАСС, 1 января. Пожар произошел в частном двухэтажном доме в селе Хомутово в Иркутской области. В результате пожара пять человек погибли, один получил травмы.

"В результате пожара погибли три женщины, мужчина и 11-летний ребенок. Хозяин дома с травмами госпитализирован в городскую больницу", - сообщается на сайте СК. Следователями в Иркутской области возбуждено уголовное дело.

"По предварительной информации, в доме находились девять человек, до прибытия пожарных из помещений эвакуировались пять человек, из них один получил травмы и один умер в карете скорой помощи", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ранее в пресс-службе ведомства сообщали, что судьба четырех человек оставалась неизвестной.

Утром 1 января от очевидца в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в деревянном двухэтажном жилом доме в селе Хомутово. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом полностью был охвачен огнем. В связи с большой площадью пожара и угрозой перехода огня на соседние строения к месту были направлены дополнительные силы из Иркутска. Около 09:35 (04:35 мск) пожар локализован на площади 216 кв. метров.

В новость внесены изменения (11:07 мск) - изменилось число погибших.