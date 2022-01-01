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Один человек погиб в ДТП в Чувашии

Еще шесть человек получили травмы

ТАСС, 1 января. Два легковых автомобиля столкнулись в Аликовском районе Чувашии, один человек погиб, еще шестеро, включая двоих подростков, получили травмы. Об этом в субботу сообщает республиканское МВД.

"В Чувашии произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В аварии погибла женщина, пассажир одной из машин, травмы получили шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних в возрасте 10 и 15 лет", - говорится в сообщении.

ДТП произошло около 10 часов 45 минут 1 января около села Яндоба Аликовского района. По предварительным данным, водитель иномарки Кia выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Xrаy.

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