Два человека пострадали в ДТП со скорой и такси в Сочи

СИРИУС /Федеральная территория/, 1 января. /ТАСС/. Столкновение такси с автомобилем скорой медицинской помощи произошло в Сочи, пострадали два человека, сообщили журналистам в пресс-службе отдела МВД России по федеральной территории "Сириус".

"На улице Каспийской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи и такси. По предварительной версии, 33-летний водитель "Киа Рио" при повороте в неположенном месте допустил столкновение с автомобилем медработников. После столкновения машину скорой помощи отбросило в металлический отбойник. В результате ДТП в медучреждение доставлены водитель такси и 44-летняя медработница", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.