Два человека погибли в ДТП в Пермском крае

ПЕРМЬ, 1 января. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись утром в субботу в городе Чусовой Пермского края, оба водителя погибли, еще два человека получили травмы, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"В 09:05 по ул. Юности в направлении ул. Заозерной двигался автомобиль "Лексус" под управлением мужчины 1975 года рождения. По предварительной информации, у дома № 20 водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем УАЗ", - рассказали в ведомстве. Оба водителя погибли, еще два пассажира УАЗ были госпитализированы.

Другие обстоятельства аварии устанавливаются.