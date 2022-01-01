В районе морского вокзала в Мурманске затонул плавпричал

ТАСС, 1 января. Плавпричал затонул в районе морского вокзала Мурманска. Прокуратура начала проверку по факту инцидента. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту затопления плавпричала в Мурманской области. Прокуратура проводит проверку соблюдения безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений в связи с затоплением 1 января плавпричала в районе морского вокзала Мурманска", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате инцидента пострадавших и загрязнения окружающей среды нет. "Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства происшествия, при наличии оснований примет меры. Результаты проверки находятся на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры", - говорится в сообщении.