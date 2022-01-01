Пять человек пострадали в ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Двое детей и трое взрослых пострадали в результате автоаварии в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

На 11-м км автодороги Кривальдино - Рошаль водитель автомобиля Mazda при движении со стороны Шатуры в направлении Рошаля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Honda. "В результате ДТП пострадали пять человек, среди них двое несовершеннолетних. Четыре человека госпитализированы, в том числе и несовершеннолетние, еще одному пострадавшему назначено амбулаторное лечение", - сказали в пресс-службе.