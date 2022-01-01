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В Татарстане погибли три человека при столкновении двух автомобилей

ДТП произошло на трассе Казань - Ульяновск

КАЗАНЬ, 1 января. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на трассе в Верхнеуслонском районе Татарстана, в результате ДТП три человека погибли, сообщает в субботу республиканское МВД.

"В Верхнеуслонском районе на четвертом километре автодороги Казань - Ульяновск водитель автомобиля "Шевроле" - девушка 1998 года рождения - не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем "Додж", - сообщили в пресс-службе.

В результате ДТП трое пассажиров "Шевроле" от полученных травм скончались. Обстоятельства инцидента уточняются.

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