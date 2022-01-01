В Сыктывкаре произошел пожар в жилом доме

ТАСС, 1 января. Пожар произошел в жилом многоквартирном доме в Сыктывкаре, спасатели эвакуировали 15 человек, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Коми.

"Пожарно-спасательные подразделения Сыктывкара ликвидируют пожар в двухэтажном многоквартирном жилом доме по адресу: переулок Зои Космодемьянской, д. 3. Из дома эвакуировались 15 человек", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на момент прибытия первых пожарных подразделений огнем были охвачены квартиры в третьем подъезде и часть кровли.

Позже стало известно о ликвидации пожара. Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Коми, погибших и пострадавших нет.

"Открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разборка конструкций. Причины пожара устанавливаются", - отмечается в сообщении.

