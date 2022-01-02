В Чувашии столкнулись два автомобиля

ТАСС, 2 января. Два автомобиля столкнулись в Канашском районе Чувашии, в результате чего пострадали шесть человек, сообщается в воскресенье на сайте республиканского ГУ МЧС.

"1 января 2022 года в 22:11 (мск) от ОД ЕДДС Канашского района поступило сообщение о столкновении двух транспортных средств в Канашском районе, ФАД А-151, 30-й км. В результате ДТП пострадали шесть человек", - говорится в сообщении.

В ликвидации последствий аварии принимали участие четыре человека и одна единица техники. Обстоятельства ДТП уточняются.