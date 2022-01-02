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Трех пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью доставят санавиацией в областной центр

Всего с различными травмами госпитализировано 12 человек

ТАСС, 2 января. Три пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской области будут доставлены в областной центр вертолетом санавиации до конца дня 2 января. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий.

"Всего госпитализировано 12 человек с различными травмами. Трое из них находятся в реанимации, в течение дня вертолетом санавиации доставим их в Рязань", - приводятся слова министра в сообщении пресс-службы правительства области.

Прилуцкий добавил, что два пострадавших ребенка находятся в удовлетворительном состоянии и пока останутся под наблюдением медиков.

По данным Госавтоинспекции Рязанской области, ДТП произошло в 05:45 мск возле села Вослебово Скопинского района. По предварительной информации, автобус "Неоплан" наехал на опору железнодорожного моста. Всего в автобусе находились 49 пассажиров, погибли пятеро. Пресс-секретарь губернатора региона Денис Арапов уточнил ТАСС, что автобус следовал по маршруту Москва - Астрахань. По уточненным данным, в автобусе находились 52 человека, из них два водителя. Один водитель погиб.

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