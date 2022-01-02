В Сыктывкаре задержали подозреваемого в нападении с ножом на подростка

СЫКТЫВКАР, 2 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Сыктывкаре по факту нападения с ножом на 14-летнего подростка. Подозреваемый - 31-летний местный житель - задержан, подросток находится в больнице. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Сыктывкару следственного управления СК России по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия (п. п. "д", "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ) <…>. Подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего задержан", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 1 января возле здания по улице Малышева в Сыктывкаре в ходе словесной ссоры, используя малозначительный повод, подозреваемый ударил 14-летнего подростка ножом в область живота. Несовершеннолетний госпитализирован, ему причинен тяжкий вред здоровью.

Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности. В отношении фигуранта следователем в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в следственном управлении.