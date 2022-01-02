Два человека погибли из-за пожара в многоэтажке в Архангельске

ТАСС, 2 января. Два человека погибли, еще двоих удалось спасти при пожаре в многоквартирном доме в Архангельске, сообщили в воскресенье в региональной диспетчерской службе.

"На улице Пионерская в Маймаксанском округе Архангельска продолжаются работы на месте пожара в 12-квартирном двухэтажном деревянном доме. Возгорание произошло в квартире на первом этаже. Оттуда пожарные <...> эвакуировали мужчину и женщину без признаков жизни, которые на момент произошедшего спали. Спасти их не удалось, они задохнулись в дыму. Из квартиры этажом пожарными выше были спасены две женщины, они госпитализированы с отравлением продуктами горения", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, огнем повреждены четыре квартиры. Открытое горение ликвидировано. Причина пожара выясняется.