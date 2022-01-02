Семь человек пострадали в ДТП с двумя легковушками в Кировской области

ТАСС, 2 января. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в воскресенье в Кировской области, в результате пострадали семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Об этом говорится в воскресенье в сообщении в официальной группе Управления ГИБДД УМВД России по региону в соцсети "ВКонтакте".

По предварительным данным, авария произошла 2 января около 09:10 мск в Орловском районе Кировской области на 341-м км федеральной трассы "Вятка". Столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и BMW.

"В результате происшествия водитель и пассажир Chevrolet Lacetti, а также водитель и четыре несовершеннолетних пассажира автомобиля BMW получили травмы", - отмечается в сообщении.