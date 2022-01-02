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Прокуратура проведет проверку по факту прорыва трубы в жилом доме в Подмосковье

Ведомство планирует изучить обстоятельства коммунальной аварии и дать оценку исполнению федерального законодательства в сфере ЖКХ

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку в связи с прорывом трубы в жилом доме в подмосковных Люберцах, сообщается в официальном канале ведомства в Telegram.

Ранее в СМИ сообщалось, что в подмосковных Люберцах в жилом доме произошел прорыв трубы. Горячей водой затопило 11 этажей.

"Прокуратура организовала проверку в связи с прорывом трубы в одном из подъездов многоквартирного дома в городском округе Люберцы. Проведение проверки поручено Люберецкой городской прокуратуре", - говорится в сообщении.

Ведомство планирует изучить обстоятельства аварии и дать оценку исполнению федерального законодательства в сфере ЖКХ. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, если на то будут основания.

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