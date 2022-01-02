В центре Москвы в первый день нового года карманники обворовали несколько десятков человек

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Несколько десятков человек обратились в полицию после пропажи мобильных телефонов в центре Москвы 1 января, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"1 января в центральные отделы полиции Москвы поступило несколько десятков заявлений о пропаже мобильных телефонов. Все истории практически идентичные: пострадавшие были в районе Красной, Театральной площадей, на Никольской или прилегающих улицах, носили телефоны во внешних карманах верхней одежды, и в какой-то момент они пропадали", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС полагает, что в центре столицы "работают" несколько карманников. Место и время выбрано в связи с большим числом отдыхающих. Добычей воров практически во всех случаях становились Iphone последних моделей.