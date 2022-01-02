Прокуратура сообщила об отсутствии отопления в 51 доме в Екатеринбурге из-за аварии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 января. /ТАСС/. Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга проводит проверку в связи с аварией на трубопроводе, лишившей отопления и горячей воды более 50 домов. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании ТАСС сообщили, что без отопления и горячей воды остался 31 жилой дом в Екатеринбурге, закончить ремонтные работы планируется до вечера 2 января.

"Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга проводит проверку в связи с приостановлением подачи теплоснабжения и горячего водоснабжения в 51 жилом доме микрорайона "Ботанический" Чкаловского административного района Екатеринбурга. Также ограничено теплоснабжение и горячее водоснабжение двух детских садов, трех школ, двух медучреждений", - сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как сообщали ранее в воскресенье в теплосетевой компании, диагностической бригадой выявлен свищ на трубопроводе.

Ориентировочный срок завершения ремонтных работ - до 18:00 (20:00 мск).

На данный момент в Екатеринбурге температура воздуха составляет минус пять-семь градусов, пасмурно, осадков нет.