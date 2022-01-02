Три человека погибли в ДТП с двумя легковыми машинами в Башкирии

ТАСС, 2 января. Ребенок и двое взрослых в воскресенье погибли в аварии с участием двух легковых автомобилей в Башкирии, еще три человека получили различные травмы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В результате дорожно-транспортного происшествия <…> погибли три человека (из них один ребенок 2012 года рождения), травмированы три человека, направлены в ГБУЗ РБ ГКБ №21 [Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан "Городская клиническая больница №21"] города Уфа", - отметили в пресс-службе.

Авария произошла около 16:55 (14:55 мск) в Благовещенском районе Башкирии, на 46-м км автодороги регионального значения Уфа - Янаул вблизи города Благовещенска. Движение на участке трассы не ограничено. Причина ДТП устанавливается.

От МЧС России привлечены четыре человека и одна единица техники.