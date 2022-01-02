СК начал проверку по факту смерти двух человек в автомобиле на Камчатке

ТАСС, 2 января. Тела двух человек нашли в автомобиле на участке дороги Мильково-Кирганик в Камчатском крае. Следователи начали процессуальную проверку. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

"Мильковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Камчатскому краю организована процессуальная проверка обстоятельств гибели двух человек в автомашине на участке автодороги Мильково - Кирганик". По предварительным данным, в утреннее время 2 января на участке автодороги "Мильково-Кирганик" в кювете обнаружен автомобиль, в котором находились тела 31-летнего мужчины и 33-летней женщины без признаков жизни", - сказано в сообщении.

Поясняется, что возможной причиной смерти стало отравление угарным газом.