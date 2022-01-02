СМИ: 11 туристов из Литвы пострадали при аварии с автобусом в Польше

ВИЛЬНЮС, 2 января. /ТАСС/. Более 10 литовских туристов пострадали во время аварии с автобусом на территории Польши. Об этом в воскресенье сообщило национальное радио балтийской республики LRT.

"При аварии на юге Польши в районе Люблина автобуса, перевозившего литовских туристов, пострадали 11 человек, в том числе четверо детей", - передала радиостанция.

Одного из раненых пришлось вертолетом транспортировать в больницу. Более детальной информацией о состоянии пострадавших радио не располагает. Пассажиры автобуса доставлены в местную противопожарную часть.

Польская полиция, как сообщило LRT, устанавливает обстоятельства инцидента. Согласно предварительной информации, туристы возвращались в Литву с горнолыжного курорта.