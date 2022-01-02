Пожар на севере Мексики оставил без жилья более 100 семей

МЕХИКО, 2 января. /ТАСС/. Пожар в неблагополучном районе города Монтеррей в штате Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики в воскресенье уничтожил более 100 жилых построек, сделанных из подручных материалов. Об этом сообщила на своем сайте газета El Milenio.

По предварительным данным, без крова остались несколько сотен человек. В тушении огня участвовали расчеты четырех пожарных частей, которым потребовалось несколько часов, чтобы решить поставленную задачу. Сведений о погибших или пострадавших не поступало.

Власти региона открыли временные убежища, чтобы разместить людей, потерявших все свое имущество. Сведений о возможных причинах пожара обнародовано не было. Согласно одной из версий, к нему могло привести неосторожное обращение с огнем при обогреве жилого помещения. В ночь на воскресенье температура в регионе опускалась до одного градуса выше нуля.