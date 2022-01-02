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В Подмосковье три человека погибли в результате отравления суррогатным алкоголем

Сотрудники полиции ищут, где был приобретен суррогат

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Трое человек умерли в результате отравления суррогатным алкоголем в Балашихе и Реутове Московской области, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В Балашихе и Реутове трое человек отравились суррогатным алкоголем и скончались", - сказал собеседник агентства.

Предварительно установлено, что они купили алкоголь в канистрах. Полиция выясняет, у кого был приобретен суррогат. Источник ТАСС не исключил, что от употребления этой партии алкоголя могут быть другие пострадавшие.

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Россия
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