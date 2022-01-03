В Благовещенске произошел пожар в многоквартирном доме

ТАСС, 3 января. Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме в Благовещенске, в результате погибли два человека. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области.

"Сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме по улице 50 лет Октября поступило в 01:00 3 января (19:00 мск 2 января - прим. ТАСС). Спустя пять минут к месту прибыли первые подразделения благовещенского пожарно-спасательного гарнизона в составе четырех единиц техники и 15 человек личного состава, спасатели ГУ МЧС России по Амурской области и ПСО города Благовещенска в составе двух единиц техники и восьми человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что через шесть минут пожар был локализован, открытое горение удалось ликвидировать за 16 минут. "В результате пожара в одной из комнат квартиры огнем уничтожен стеклопакет и повреждена дверь, в другой комнате уничтожены вещи на площади 10 кв. м, коридор и ванная комната закопчены на площади около 15 кв. м. <...> Обнаружены двое пострадавших, мужчина 1985 года рождения и женщина 1987 года рождения. Оба пострадавшие позже скончались", - сообщили в управлении.

Причина и обстоятельства пожара уточняются. На месте работает инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску.