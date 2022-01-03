Полиция Австралии предъявила обвинения мужчине, который поджег бывшее здание парламента

СИДНЕЙ, 3 января. /ТАСС/. Федеральная полиция Австралии (AFP) предъявила обвинения мужчине, который поджег бывшее здание парламента страны 30 декабря прошлого года. Об этом в понедельник сообщили в полицейском управлении Австралийской столичной территории.

30-летнему жителю штата Виктория, который устроил пожар в старом здании парламента Австралии, считающемся историческим и культурным объектом, предъявлены обвинения в поджоге и порче имущества. "Совместная группа сотрудников AFP и полицейского управления Австралийской столичной территории в рамках специального расследования <…> арестовала мужчину, которому были предъявлены обвинения в поджоге и умышленной порче имущества Содружества. Ожидается, что он предстанет перед судом во вторник, 4 января", - указали в полиции.

Также сообщается, что ранее были арестованы еще три человека, связанные с поджогом бывшего здания австралийского парламента. Их обвиняют в нападении на сотрудников служб жизнеобеспечения и препятствовании работникам государственных органов во время исполнения служебных обязанностей. В полиции уточнили, что расследование обстоятельств поджога будет продолжено для "выявления других лиц, причастных к пожару".

Историческое здание парламента страны, в котором сейчас расположен Музей австралийской демократии, было подожжено в ходе беспорядков, начавшихся в ходе акции протеста в Канберре 30 декабря 2021 года. В результате пожара был уничтожен один из подъездов здания, а сотрудникам аварийных служб пришлось эвакуировать работников музея. По данным вещательной корпорации ABC, инициаторами акции были противники вакцинации.