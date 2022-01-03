Три человека пострадали в ДТП в Хабаровске

ТАСС, 3 января. Прокуратура проводит проверку в Хабаровске в связи с дорожно-транспортным происшествием, в результате которого пострадали три человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщается в понедельник на сайте прокуратуры Хабаровского края.

"В ночь на 3 января 2022 года в районе транспортной развязки на улице Калинина города Хабаровска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Toyota Aqua и Kia Sorento. Пострадали три человека, среди них 9-летний мальчик. Он доставлен в медицинское учреждение с диагнозом "тупая травма живота и грудной клетки", - говорится в сообщении.

Прокуратура Индустриального района Хабаровска проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка надлежащему содержанию улично-дорожной сети.