Четыре человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Томской области

ТОМСК, 3 января. /ТАСС/. Пожар в двухэтажном многоквартирном деревянном доме произошел в понедельник утром в селе Каргасок Томской области. Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС, при пожаре пострадали четыре человека, которые были госпитализированы с отравлением продуктами горения.

"Четыре человека получили отравление продуктами горения: мужчины 1949, 1980 и 1982 годов рождения и женщина 1955 года рождения. Пострадавшие были госпитализированы в Каргасокскую районную больницу", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном жилом доме с 12 квартирами поступило в понедельник в 08:03 (04:03 мск). На момент прибытия пожарных из квартиры на втором этаже шел густой дым, было сильное задымление в подъезде. Газодымозащитная служба эвакуировала по лестничным маршам и через окна 12 человек, включая трех детей.

Общая площадь пожара составила 40 кв. м. Огонь повредил в двухкомнатной квартире стены и мебель. Возгорание, которое тушили девять человек и две единицы техники, было ликвидировано в 09:25 (05:25 мск).