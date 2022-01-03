Четыре человека пострадали в ДТП с двумя машинами в Хабаровске

ТАСС, 3 января. Число пострадавших в результате ДТП с участием двух машин в Хабаровске увеличилось до четырех. Об этом сообщили ТАСС в отделении пропаганды управления ГИБДД МВД России по Хабаровскому краю. Ранее сообщалось о трех пострадавших.

"В ДТП пострадали четыре человека", - сказали в отделении. Уточняется, что в числе пострадавших водитель и пассажир Toyota Aqua, два пассажира Kia Sorento, в том числе ребенок 2012 года рождения.

Все находятся на амбулаторном лечении. По данным ведомства, 3 января в 00:30 (17:30 мск 2 января) водитель Toyota Aqua не обеспечила полного контроля за управлением своим автомобилем, в результате выехала на полосу встречного движения, где столкнулась со встречным автомобилем Kia Sorentо.

Прокуратура Индустриального района Хабаровска проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка надлежащему содержанию улично-дорожной сети.