В Тюменской области проводится проверка сотрудника ГИБДД, севшего пьяным за руль

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 января. /ТАСС/. Госавтоинспекция по Тюменской области проводит служебную проверку информации о сотруднике регионального УГИБДД, который пьяным сел за руль. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе инспекции.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что один из тюменских сотрудников ГИБДД мог сесть за руль в нетрезвом виде. Издания пишут, что он въехал на машине в сугроб, был задержан гражданскими лицами и передан наряду ДПС.

"Проводится служебная проверка. По результатам, в случае подтверждения, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел, его непосредственный начальник - привлечен к дисциплинарной ответственности", - сказали в пресс-службе.