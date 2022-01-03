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В Тюменской области проводится проверка сотрудника ГИБДД, севшего пьяным за руль

Информацию об этом ранее распространили региональные издания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 января. /ТАСС/. Госавтоинспекция по Тюменской области проводит служебную проверку информации о сотруднике регионального УГИБДД, который пьяным сел за руль. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе инспекции.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что один из тюменских сотрудников ГИБДД мог сесть за руль в нетрезвом виде. Издания пишут, что он въехал на машине в сугроб, был задержан гражданскими лицами и передан наряду ДПС.

"Проводится служебная проверка. По результатам, в случае подтверждения, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел, его непосредственный начальник - привлечен к дисциплинарной ответственности", - сказали в пресс-службе.

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