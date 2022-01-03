{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шесть человек пострадали при столкновении двух легковушек в Башкирии

Среди пострадавших есть дети

ТАСС, 3 января. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Башкирии, в результате пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение об аварии поступило в 15:00 мск. На трассе Баймак - Сибай столкнулись ВАЗ-21126 и ВАЗ-2110. "В результате ДТП погибших нет, пострадали шесть человек, в том числе два ребенка 2016 и 2021 годов рождения", - сказано в сообщении.

Состояние пострадавших уточняется, их доставят на осмотр в городскую больницу Сибая.

Теги
Россия
Три человека пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей под Калугой
Для ликвидации последствий ДТП привлекались всего 12 человек
Читать полностью