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СМИ: шесть человек погибли при столкновении двух автобусов в Пакистане

Еще 40 пострадали

ТАСС, 3 января. По меньшей мере шесть человек погибли, еще 40 пострадали в результате столкновения двух автобусов недалеко от района Асрани в восточном округе Бахавалпуре в провинции Пенджаб. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные СМИ.

Пострадавшие доставлены в больницу в Бахавалпуре, сообщает агентство.

По данным местных СМИ, спасатели боялись, что число погибших может увеличиться, так как несколько раненых находятся в критическом состоянии с переломами конечностей. Среди погибших есть и офицер полиции.

Полиция зарегистрировала дело против водителей автобусов за превышение скорости и неосторожное вождение, добавляет агентство.

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