Два человека погибли в ДТП на Киевском шоссе в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 января. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись на Киевском шоссе в Ленинградской области, в результате аварии два человека погибли и трое получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла на 83-м километре Киевского шоссе. "Автомобиль Renault Duster выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Solaris, после чего Hyundai съехал в кювет, а Renault Duster столкнулся с автомобилем Cherry. В результате ДТП водители Renault Duster и Hyundai скончались, трое пассажиров Hyundai госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - сообщили в пресс-службе главка.

По факту ДТП прокуратура города Гатчина организовала проверку. "Будет дана оценка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, а также иным обстоятельствам ДТП, особое внимание будет уделено соблюдению прав и законных интересов несовершеннолетних", - сказали в пресс-службе прокуратуры области.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.