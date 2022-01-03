Один человек погиб в ДТП на автодороге Екатеринбург - Курган

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 января. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на автодороге Екатеринбург - Шадринск - Курган, один человек погиб, еще пятеро, в том числе двое детей, пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

"В результате ДТП пассажир автомашины Mitsubishi, женщина 1955 года рождения, погибла на месте происшествия. Водитель Mitsubishi, а также мужчина-водитель и три пассажира LADA Largus, женщина и два несовершеннолетних ребенка, с травмами различной степени тяжести доставлены в городскую больницу Каменска-Уральского. 15-летний мальчик сидел на заднем сиденье слева, он госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии. Его 11-летняя сестра, сидевшая рядом с ним справа, с различными переломами доставлена в травматологическое отделение", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 66-летний водитель автомашины Mitsubishi Outlander, двигаясь со стороны Екатеринбурга, при обгоне не справился с управлением, допустил занос машины и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с LADA Largus. "Водитель автомашины Mitsubishi Outlander имеет стаж вождения 23 года, привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ 24 раза. Пояснить обстоятельства случившегося ДТП не может", - говорится в сообщении.