ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 января. /ТАСС/. Один человек погиб в ДТП на трассе Пермь - Екатеринбург, еще пять человек, в том числе двое детей, пострадали. Прокуратура взяла под контроль проведение доследственной проверки, сообщили в пресс-службе областного ведомства.

"Прокуратура Первоуральска взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб один человек, пятеро пострадали, в том числе двое детей", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, 3 января вечером на пульт оперативных служб поступило сообщение о ДТП на 299-м км автодороги Пермь - Екатеринбург. В аварию попали два автомобиля: "ВАЗ-2110" и "ВАЗ-2112". В ДТП погиб водитель автомобиля "ВАЗ-2110". Кроме того, получили травмы различной степени тяжести еще пять человек, в том числе двое детей.

Причины ДТП в настоящее время устанавливаются.