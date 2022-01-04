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В Хабаровске в ДТП попал маршрутный автобус

Пострадал один человек

ТАСС, 4 января. Дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса, в котором находилось около 10 пассажиров, и еще трех автомобилей, в том числе "Камаза", произошло в Хабаровске во вторник, сообщили ТАСС в Госавтоинспекции Хабаровского края.

"Водитель автобуса Yutong 1954 года рождения (маршрут № 23, на момент ДТП [в салоне находилось] около 10 пассажиров), двигаясь по улице Шелеста, в районе дома №56 совершил наезд на стоящее транспортное средство Toyota Vista с включенной аварийной сигнализацией, после чего автобус Yutong <…> допустил столкновение с автомобилем "Камаз" (машина ассенизационная)", - говорится в сообщении. Уточняется, что после столкновения автобуса с автомобилем-ассенизатором тот опрокинулся, а автобус столкнулся с автомобилем Toyota Prius.

"В результате ДТП травмы получил пассажир автомобиля Toyota Prius, женщина 1996 года рождения", - отметили в ведомстве.

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