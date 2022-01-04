В Пермском крае раскрыли незаконную рубку деревьев на 6 млн рублей

ТАСС, 4 января. Полицейские раскрыли незаконную рубку хвойных деревьев на сумму более 6 млн рублей в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"В дежурную часть отдела МВД России по Октябрьскому городскому округу от сотрудников местного лесничества поступило сообщение об обнаружении незаконной рубки деревьев вблизи села Богородск Пермского края. Прибыв на место преступления, стражи правопорядка провели его осмотр и изъяли вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

Подозреваемым оказался местный житель 1970 года рождения. Ему вменяется незаконная вырубка более 230 кубометров хвойных пород для продажи. "Полицейские установили, что злоумышленник нанимал местных жителей для рубки леса, введя их в заблуждение относительно законности своей деятельности. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений", - сообщает пресс-служба.

Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.