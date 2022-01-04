Тела погибших в ДТП с автобусом в Рязанской области астраханцев опознали

АСТРАХАНЬ, 4 января. /ТАСС/. Тела пассажиров автобуса, которые были из Астраханской области и погибли в аварии на трассе "Каспий", опознали, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин во вторник на своей странице в социальной сети Instagram .

"Тела погибших сегодня опознаны", - написал губернатор, добавив, что после того, как будут решены вопросы с формальностями, тела доставят в Астраханскую область.

При этом отправлять ли в Астрахань пострадавших в ДТП на трассе "Каспий", определят врачи. "6 января запланирован консилиум, где специалисты оценят возможность перевозки пострадавших спецтранспортом в клиники Астрахани", - написал Бабушкин.

Он уточнил, что состояние трех астраханцев, находящихся в реанимации, стабильно. Состояние еще 10 человек, в том числе двоих детей, улучшилось.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора, всего в результате аварии пострадали и находятся в больницах 13 астраханцев, погибли четыре жителя региона.

2 января в 05:45 мск на трассе "Каспий" возле села Вослебово в Рязанской области автобус "Неоплан", ехавший по маршруту Москва - Астрахань, врезался в опору железнодорожного моста. Всего в автобусе находились 49 человек, погибли пятеро, травмы различной степени тяжести получили 22 человека, включая двоих детей. В связи с аварией полиция и следственное управление СК по Рязанской области возбудили уголовные дела.