В центре Харькова частично обрушился четырехэтажный дом

КИЕВ, 4 января. /ТАСС/. Четырехэтажный дом частично обрушился в центре Харькове на проспекте Гагарина. В результате инцидента никто не пострадал, сообщил во вторник пресс-секретарь мэрии города Юрий Сидоренко.

"Относительно обвала на Гагарина, 20. Это не жилой дом, это офисные помещения бывшего завода "Авторучка", которые находятся на частной территории. Пострадавших нет", - написал он в Facebook.

По его словам, предварительно, обрушение произошло из-за начатого по соседству строительства. "Мэр города Игорь Терехов уже дал поручение выяснить, кем, кому, как и почему были выданы разрешения на это строительство (если они вообще были выданы)", - добавил Сидоренко.

Сейчас на месте происшествия работают представители полиции и спасатели. Установлено, что здание, в котором размещались офисные помещения, готовилось под снос и не использовалось.