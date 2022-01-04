В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Желтый уровень опасности из-за обильных снегопадов и гололеда объявили в Петербурге до вечера 5 января. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Смольного.

"По информации Росгидрометцентра России, с 21 часа 4 января до 21 часа 5 января на территории Санкт-Петербурга объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного снегопада с налипанием мокрого снега и обледенением", - говорится в сообщении.

Водителям порекомендовали проявлять осторожность, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность должны проявлять и пешеходы.

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус ранее сообщил в Facebook, что в Петербурге ожидается оттепель, ее принесет циклонический вихрь "Юмит".

"Синоптическая ситуация будет определяться теплым сектором приближающегося с северо-запада циклонического вихря, названного нашими немецкими коллегами "Юмит". Он закроет небо плотными облаками, вызовет снег, который в юго-западных районах области будет переходить в мокрый снег, и заметно повысит температуру местами до слабых оттепелей", - написал он. Леус добавил, что температура воздуха в Петербурге будет от минус одного до минус трех градусов, по области от минус четырех до плюс одного градуса, на востоке до минус 10 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 742 мм рт. ст., что ниже нормы.