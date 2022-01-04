СК проводит проверку по факту ЧП с грузовым судном в Охотском море

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту ЧП с грузовым судном "Григорий Ловцов" в Охотском море. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в СК.

Предварительно установлено, что 4 января грузовое судно "Григорий Ловцов", находясь в акватории Охотского моря, в 20 км от Шантарских островов, было зажато льдами. В результате оно не смогло самостоятельно передвигаться. На борту находятся восемь членов экипажа.

По данным МЧС, экипаж подал сигнал бедствия и запросил эвакуацию. Пострадавших нет. К месту ЧП вылетел вертолет со спасателями на борту.