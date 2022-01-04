В ДТП в Алтайском крае пострадали четыре человека

БАРНАУЛ, 4 января. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на автодороге 256 "Чуйский тракт" в Алтайском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водители транспортных средств и два несовершеннолетних пассажира автомобиля Volkswagen Polo, девочки 2012 и 2015 годов рождения, им оказана медицинская помощь, они госпитализированы", - сообщили в ведомстве.

По информации полиции, водитель 1987 года рождения, управляя Volkswagen, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Chevrolet Lanos, за рулем которого находился водитель 1974 года рождения.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.