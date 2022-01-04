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Вода ушла из подтопленного села на Кубани

Жители вернулись в дома

КРАСНОДАР, 4 января. /ТАСС/. Уровень воды в реке, подтопившей дворы в селе рядом с Геленджиком, снизился, эвакуированные жители вернулись в дома, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Река Вулан в русле. По состоянию на 17:40 подтопленных территорий нет, жильцы вернулись в дома", - говорится в сообщении.

В районе Геленджика наблюдались залповый дождь, из-за чего поднялся уровень воды в реке, и ветер с моря, препятствовавший уходу воды. Были подтоплены около 70 придомовых территорий, но в дома вода не зашла, 16 человек эвакуировали.

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