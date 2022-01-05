Енисей подтопил 13 участков в поселке Стрелка в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 5 января. /ТАСС/. Повышение уровня Енисея в поселке Стрелка в Красноярском крае, где во вторник были подготовлены пункты временного размещения (ПВР), привело к подтоплению 13 приусадебных участков. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

Во вторник уровень Енисея в Стрелке поднялся почти на один метр и достиг 795 см при критическом уровне в 830 см. Были подготовлены ПВР.

"В 06:00 (02:00 мск) уровень воды находится на отметке 808 см, поднявшись за сутки на 13 см. Подтоплены 13 приусадебных участков, в пунктах временного размещения размещены шесть человек, из которых четверо - дети", - сообщили в пресс-службе.

Поселок Стрелка находится у места впадения Ангары в Енисей на севере края. В поселке проживают 4,6 тыс. человек. Населенный пункт включен в состав Лесосибирска, находящегося на другом берегу Енисея.