СК возбудил дело после смерти четырех человек в Ивановской области

ТАСС, 5 января. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти четырех человек в городе Тейково Ивановской области. Предварительной причиной их гибели является отравление угарным газом, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По факту обнаружения тел четверых человек возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 4 января в квартире жилого дома на Социалистической улице в городе Тейково были обнаружены тела 54-летних мужчины и женщины, а также двух их сыновей, 1991 и 1998 годов рождения. "В ходе осмотра тел погибших каких-либо телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере их смерти, не обнаружено. По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления угарным газом", - отмечается в сообщении.