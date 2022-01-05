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В ДТП в Барнауле пострадали два пассажира скорой помощи

По предварительной информации, водитель Ford не уступил дорогу скорой

ТАСС, 5 января. Легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи в Барнауле, в результате ДТП пострадали два пассажира медицинского автомобиля. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

"В результате ДТП телесные травмы получили два пассажира автомобиля скорой медицинской помощи, женщины 35 и 28 лет, они доставлены в городскую больницу № 1 для оказания медицинской помощи, не госпитализированы", - сообщили в главке полиции.

По предварительным данным, водитель автомобиля Ford не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи, который двигался со включенными специальными звуковыми и световыми сигналами.

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