В результате ДТП в Бурятии погибли два человека

УЛАН-УДЭ, 5 января. /ТАСС/. ДТП с участием двух автомобилей произошло в Бурятии, двое взрослых погибли, шестеро, в том числе четверо детей, пострадали. Об этом сообщили в среду в территориальном центре медицины катастроф.

"В 13:00 (08:00 мск) на 235-м км федеральной трассы Р-258 произошло столкновение двух автомобилей. <...> В результате аварии пострадали восемь человек, в том числе четверо детей. К сожалению, до прибытия бригад медиков погибли два взрослых человека. Остальные пострадавшие эвакуированы с различными травмами в стационар", - сообщили в ведомстве.

На место аварии для оказания помощи людям выезжала бригада экстренного реагирования центра медицины катастроф Бурятии, а также две бригады скорой помощи из города Бабушкина и села Выдрино.

По данным управления ГИБДД МВД по Республике Бурятия, ДТП произошло в 20 км от Бабушкина. "На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в ведомстве.