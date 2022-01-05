Пожар произошел на нефтяной скважине в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 января. /ТАСС/. Пожар произошел на скважине на Тагринском нефтегазоконденсатном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Такой факт есть. Скважина, [где произошло возгорание], находится на ремонте. На месте работают специалисты. Пострадавших и угрозы чему-либо нет", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о пожаре на нефтяной скважине.

Он уточнил, что скважина находится на Тагринском нефтегазоконденсатном месторождении.