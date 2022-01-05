{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожар произошел на нефтяной скважине в Югре

Никто не пострадал

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 января. /ТАСС/. Пожар произошел на скважине на Тагринском нефтегазоконденсатном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Такой факт есть. Скважина, [где произошло возгорание], находится на ремонте. На месте работают специалисты. Пострадавших и угрозы чему-либо нет", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о пожаре на нефтяной скважине.

Он уточнил, что скважина находится на Тагринском нефтегазоконденсатном месторождении.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Недалеко от Кипра произошло землетрясение магнитудой 5,3
Эпицентр стихии залегал на глубине 83,17 км
Читать полностью