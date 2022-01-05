Недалеко от Кипра произошло землетрясение магнитудой 5,3

НИКОСИЯ, 5 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в немногим более чем в полутора сотнях км к северо-западу от побережья Кипра. Об этом сообщил на своем сайте Департамент геологических исследований, функционирующий при кипрском министерстве сельского хозяйства, развития сельхозрегионов и охраны окружающей среды.

В приводимой департаментом таблице толчков земной коры значится землетрясение магнитудой 5,3, произошедшее в Средиземном море в 158 км в северо-западу от приморского города Полис-Хрисохус в провинции Пафос. Толчок был зафиксирован в 05:21 по зимнему кипрскому времени (06:21 мск).

Согласно данным таблицы, эпицентр стихии залегал на глубине 83,17 км.

Никакой информации о разрушениях и пострадавших не поступало.