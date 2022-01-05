Четыре человека пострадали в результате хлопка газового котла в частном доме в Татарстане

ТАСС, 5 января. Четыре человека были доставлены в больницу после хлопка газового котла в частном доме в селе Тюбяк-Чекурча в Татарстане, сообщили в ГУ МЧС по республике.

"Днем 5 января поступило сообщение о хлопке котла АГВ в частном доме по адресу: Арский район, село Тюбяк-Чекурча, улица Луговая, 21. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения ПСЧ-107 установлено, что дом не газифицирован. По предварительной информации, произошел хлопок газового котла АГВ, запитанного от газового баллона. Горение и задымление отсутствует. Двое мужчин и одна женщина были доставлены для осмотра в Арскую ЦРБ", - отметили в пресс-службе. У одного из доставленных в больницу мужчин, по предварительным данным, сломана нога, у других ушибы. Еще один мужчина самостоятельно обратился в ЦРБ с ушибами живота.

Уточняется, что в доме частично разрушена одна стена на площади 3 кв. м и кровля на площади 2 кв. м. Причина происшествия устанавливается, отметили в областном главке МЧС.