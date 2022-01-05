В морском порту Сочи затонула яхта

СОЧИ, 5 января. /ТАСС/. Маломерное судно частично ушло под воду в морском порту Сочи. Жертв и пострадавших нет, специалисты проводят мероприятия по его поднятию, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Поступило сообщение о том, что в морском порту Сочи произошло частичное притопление маломерного суда, стоящего на якорной стоянке. На момент происшествия пассажиров и экипажа на судне не находилось. Силами АО "Морпорт Сочи" проводятся мероприятия по поднятию судна, в рамках превентивных мероприятий выставлены боновые заграждения", - говорится в сообщении.

Причины происшествия уточняются. На место направлена оперативная группа Сочинского пожарно-спасательного гарнизона.